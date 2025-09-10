Китайская компания будет производить солнечные панели в СЭЗ Алят

Китайская компания Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology построит предприятие по производству солнечных панелей в свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят.

Как сообщает Report, решение было принято в рамках переговоров азербайджанской делегации во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым в китайский Чэнду.

Инвестиционное соглашение подписали председатель правления уполномоченного органа СЭЗ Алят Валех Алескеров и глава компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Се И.

Компания построит три современных производственных предприятия на промышленном земельном участке площадью 23 гектара. На предприятиях будут производиться солнечные панели с годовой производственной мощностью 3 ГВт, а также кремниевые кристаллы и компоненты. Солнечные панели, производимые на этом предприятии, будут также использоваться при строительстве солнечной электростанции, которую компания планирует возвести в СЭЗ Алят.

Большая часть продукции будет экспортироваться на глобальные рынки, что еще больше укрепит позиции Азербайджана как стратегического центра по производству возобновляемой энергии.