    В Азербайджане педагогов музыкальных и художественных школ будут оценивать через сертификацию

    Милли Меджлис
    • 27 февраля, 2026
    • 12:52
    В Азербайджане педагогов музыкальных и художественных школ будут оценивать через сертификацию

    Милли Меджлис одобрил в первом чтении инициативу о внедрении сертификационной оценки для преподавателей детских музыкальных школ, а также школ живописи и искусства.

    Как передает Report, соответствующие поправки к Трудовому кодексу и Закону "Об образовании" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    В соответствии с принятым документом, уровень теоретических и практических знаний преподавателей, осуществляющих деятельность в детских музыкальных школах, школах живописи и искусства, а также в иных аналогичных государственных образовательных учреждениях, функционирующих в структуре Министерства культуры, будет определяться не путем аттестации, а на основе сертификации согласно специально разработанным правилам.

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənib

