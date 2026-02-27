В Азербайджане педагогов музыкальных и художественных школ будут оценивать через сертификацию

Милли Меджлис одобрил в первом чтении инициативу о внедрении сертификационной оценки для преподавателей детских музыкальных школ, а также школ живописи и искусства.

Как передает Report, соответствующие поправки к Трудовому кодексу и Закону "Об образовании" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В соответствии с принятым документом, уровень теоретических и практических знаний преподавателей, осуществляющих деятельность в детских музыкальных школах, школах живописи и искусства, а также в иных аналогичных государственных образовательных учреждениях, функционирующих в структуре Министерства культуры, будет определяться не путем аттестации, а на основе сертификации согласно специально разработанным правилам.