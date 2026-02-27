В Азербайджане педагогов музыкальных и художественных школ будут оценивать через сертификацию
Милли Меджлис
- 27 февраля, 2026
- 12:52
Милли Меджлис одобрил в первом чтении инициативу о внедрении сертификационной оценки для преподавателей детских музыкальных школ, а также школ живописи и искусства.
Как передает Report, соответствующие поправки к Трудовому кодексу и Закону "Об образовании" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
В соответствии с принятым документом, уровень теоретических и практических знаний преподавателей, осуществляющих деятельность в детских музыкальных школах, школах живописи и искусства, а также в иных аналогичных государственных образовательных учреждениях, функционирующих в структуре Министерства культуры, будет определяться не путем аттестации, а на основе сертификации согласно специально разработанным правилам.
Последние новости
13:33
Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в оборонной сфереВнешняя политика
13:30
Шахбаз Шариф совершит визит в РФ в начале мартаДругие страны
13:30
Состоялась встреча первых леди Азербайджана и ЭфиопииВнешняя политика
13:27
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрываетДругие страны
13:25
Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в рамках COP32Внешняя политика
13:19
Генпрокуратура Казахстана начала проверку связей экс-чиновников с ЭпштейномВ регионе
13:18
Ильхам Алиев встретился с премьером Эфиопии в расширенном составе, подписан ряд документовВнешняя политика
13:15
Генсек энергосовета Италии: Сотрудничество с Азербайджаном укрепляет безопасность энергопоставокЭнергетика
13:14