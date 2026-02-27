В селе Ходжавенд продолжается восстановление инфраструктуры для возвращения жителей

В селе Ходжавенд Ходжавендского района продолжается комплексное восстановление гражданской инфраструктуры в рамках программы "Великое возвращение".

Как сообщает корреспондента Report из Ходжавенда, об этом заявила журналистам сотрудник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Фидан Мамедли в рамках медиатура, организованного по следам президента.

По ее словам, в настоящее время в селе насчитывается 278 индивидуальных домов, из которых 128 находятся в непригодном состоянии, а 150 - частично пригодны для проживания.

"Из частично пригодных домов 20 уже отремонтированы, в текущем году планируется ремонт еще в 130 домах. Процесс переселения жителей в Ходжавендский район продолжается в рамках программы "Великое возвращение". В феврале обеспечено постоянное возвращение 20 семей - 94 человек. До конца года планируется возвращение еще 130 семей - 533 человек", - отметила Фидан Мамедли.

Она также сообщила о проведении ряда социальных и инфраструктурных работ в селе. Для обеспечения населенного пункта природным газом проложен магистральный газопровод протяженностью 5 км, восстановлено 1 500 метров существующей линии. Кроме того, восстановлены линии электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 2 100 метров и две трансформаторные подстанции.