İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Xocavənd kəndində iki transformator məntəqəsi bərpa olunub

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 12:04
    Xocavənd kəndində iki transformator məntəqəsi bərpa olunub

    Xocavənd rayonunun eyni adlı kəndində iki transformator məntəqəsi bərpa olunub.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Prezidentin izi ilə rayona təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı Fidan Məmmədli deyib.

    Onun sözlərinə görə, Xocavənd kəndində hazırda mövcud olan 278 fərdi evdən 128-i yararsız, 150-si isə qismən yararlıdır:

    "Qismən yararlı olan evlərin 20-si artıq təmir olunub, bu il daha 130 evdə təmir işləri aparılacaq. Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində sakinlərin Xocavənd rayonuna qayıdışı davam etdirilir. Fevral ayı ərzində Xocavənd kəndinə 94 nəfərdən ibarət 20 ailənin daimi qayıdışı təmin olunub. İlin sonuna qədər isə kəndə daha 533 nəfərdən ibarət daha 130 ailənin daimi qayıdışının təmin edilməsi planlaşdırılır".

    O da bildirilib ki, Xocavənd kəndində bir sıra sosialyönlü işlər görülüb. Kəndin təbii qazla təmin edilməsi üçün 5 kilometr uzunluğunda daşıyıcı qaz xətti çəkilib, 1500 metr uzunluğunda mövcud xətt bərpa edilib. Bundan başqa, 2100 metr uzunluğunda 0,4 kV-luq mövcud xətlər və 2 transformator məntəqəsi bərpa olunub.

    Kənddaxili yollar asfaltlanıb, piyada yolları çəkilib. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

    Böyük Qayıdış Xocavənd infrastruktur

    Son xəbərlər

    12:37

    Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    12:33

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    12:32

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Energetika
    12:29

    Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    12:26

    Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edir

    Elm və təhsil
    12:24

    Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:19

    Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Region
    12:18

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti