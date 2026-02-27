В Пермском крае РФ ведутся поиски пропавших в горах пяти туристов

Ведутся работы по поиску пяти уфимских туристов, пропавших в Пермском крае РФ.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на службу спасения Красновишерского округа Пермского края.

По данным СМИ, группа из пяти туристов 20 февраля выехала из Уфы на личных автомобилях и прибыла в поселок Золотанка, где они пересели на снегоходы и отправились на прогулку в горы. Путешественники должны были вернуться 24 февраля, однако они до сих пор не выходят на связь.