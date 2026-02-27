Вернувшиеся в Зангилан и Джебраил получили саженцы плодовых деревьев

Жители, вернувшиеся в села Агалы и Мамедбейли Зангиланского района и Хоровлу Джебраильского района, получили саженцы плодовых деревьев для посадки на приусадебных участках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на специальное представительство президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

В рамках проведенной кампании жителям передано 5 000 привитых саженцев 8 различных видов плодовых деревьев.