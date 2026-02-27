Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Вернувшиеся в Зангилан и Джебраил получили саженцы плодовых деревьев

    Экология
    • 27 февраля, 2026
    • 12:38
    Вернувшиеся в Зангилан и Джебраил получили саженцы плодовых деревьев

    Жители, вернувшиеся в села Агалы и Мамедбейли Зангиланского района и Хоровлу Джебраильского района, получили саженцы плодовых деревьев для посадки на приусадебных участках.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на специальное представительство президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

    В рамках проведенной кампании жителям передано 5 000 привитых саженцев 8 различных видов плодовых деревьев.

    Зангилан Джебраил Агалы Мамедбейли Хоровлу освобожденные территории Великое возвращение плодовые деревья саженцы
    Zəngilan və Cəbrayıla yeni köçən sakinlərə meyvə tingləri paylanılıb

    Лента новостей