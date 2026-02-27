İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Zəngilan və Cəbrayıla yeni köçən sakinlərə meyvə tingləri paylanılıb

    Ekologiya
    • 27 fevral, 2026
    • 12:10
    Zəngilan və Cəbrayıla yeni köçən sakinlərə meyvə tingləri paylanılıb

    Zəngilan rayonunun Ağalı, Məmmədbəyli və Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndlərinə yeni köçən sakinlərə həyətyanı ərazilərdə əkilməsi üçün meyvə tingləri paylanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin Xüsusi Nümayəndəliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, aksiya çərçivəsində 8 fərqli ağac növünə aid 5 000 ədəd calaq olunmuş ting təqdim olunub.

    Переселившимся в Зангилан и Джебраил розданы саженцы плодовых деревьев

