Zəngilan və Cəbrayıla yeni köçən sakinlərə meyvə tingləri paylanılıb
Ekologiya
- 27 fevral, 2026
- 12:10
Zəngilan rayonunun Ağalı, Məmmədbəyli və Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndlərinə yeni köçən sakinlərə həyətyanı ərazilərdə əkilməsi üçün meyvə tingləri paylanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin Xüsusi Nümayəndəliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, aksiya çərçivəsində 8 fərqli ağac növünə aid 5 000 ədəd calaq olunmuş ting təqdim olunub.
Son xəbərlər
12:37
Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlibXarici siyasət
12:33
Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə
12:32
"Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilibEnergetika
12:29
Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıbİKT
12:26
Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edirElm və təhsil
12:24
Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:19
Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edibRegion
12:18
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənibMilli Məclis
12:18
Foto