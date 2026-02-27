Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается мокрый снег

    Экология
    • 27 февраля, 2026
    • 12:34
    В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается мокрый снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове 28 февраля прогнозируется переменная облачность с периодическими осадками.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

    В первой половине дня в отдельных районах возможно усиление осадков с вероятным переходом в мокрый снег.

    Ожидается северо-западный ветер, временами усиливающийся. Температура воздуха ночью и днем составит 1-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 80-90%.

    В регионах Азербайджана местами прогнозируются периодические осадки, а также снегопады. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Восточный ветер временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем - 4-7° тепла, в горных районах ночью - 5-10° мороза, в высокогорных зонах - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.

    Ночью и утром в ряде горных и предгорных районов на дорогах образуется гололед.

    Fevralın son günü Bakıya sulu qar yağacaq

    Последние новости

    12:46

    Надир Новрузов: В "Каталог угроз и решений" по кибербезопасности включено 167 угроз

    ИКТ
    12:45

    В Пермском крае РФ ведутся поиски пропавших в горах пяти туристов

    В регионе
    12:40

    Строительные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершены на 70%

    Инфраструктура
    12:38
    Фото

    Переселившимся в Зангилан и Джебраил розданы саженцы плодовых деревьев

    Экология
    12:35

    Джелиле Эрен Октен: Конференция в Баку имеет огромное значение для тюркских народов

    Наука и образование
    12:34

    В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается мокрый снег

    Экология
    12:31

    Абий Ахмед Али: Эфиопия и Азербайджан договорились углублять партнерство

    Внешняя политика
    12:20

    Омбудсмен Азербайджана держит на контроле вопросы защиты прав граждан страны в России

    Внешняя политика
    12:14

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Бангладеш

    Другие страны
    Лента новостей