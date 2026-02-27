Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Джелиле Эрен Октен: Конференция в Баку имеет огромное значение для тюркских народов

    Наука и образование
    • 27 февраля, 2026
    • 12:35
    Джелиле Эрен Октен: Конференция в Баку имеет огромное значение для тюркских народов

    Международная научная конференция в Баку, посвященная 100-летию I Тюркологического съезда, обладает исключительной значимостью для всего тюркского мира.

    Как передает Report, такое заявление сделала заместитель министра национального образования Турции Джелиле Эрен Октен в ходе международной научной конференции под названием "Основатели и уроки Первого Тюркологического съезда: история и современность", состоявшейся в Баку.

    Она отметила, что в рамках конференции предстоит рассмотрение вопросов, связанных с модернизацией языка: "Помимо этого, запланированы обширные дискуссии по широкому кругу тем - от ценностных ориентиров и этимологических изысканий до вопросов формирования общего восприятия. Представители научного и академического сообщества, принимающие участие в данном мероприятии, поделятся своими фундаментальными знаниями и накопленным за долгие годы опытом. Именно поэтому значение сегодняшней конференции для тюркского мира трудно переоценить".

    Отметим, что I Тюркологический съезд прошел в Баку с 26 февраля по 5 марта 1926 года.

    тюркский мир Джелиле Эрен Октен тюркология Турция тюркские языки
