İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Türkiyəli nazir müavini: Bakıda keçirilən elmi konfransın Türk dünyası üçün böyük önəmi var

    Elm və təhsil
    • 27 fevral, 2026
    • 12:13
    Türkiyəli nazir müavini: Bakıda keçirilən elmi konfransın Türk dünyası üçün böyük önəmi var

    Birinci Türkoloji Qurultayla bağlı Bakıda keçirilən elmi konfransın Türk dünyası üçün çox böyük önəmi var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli təhsil nazirinin müavini Celile Eren Ökten "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu beynəlxalq konfransda modernləşən dilin problemlərini həll etmək yönündə ciddi müzakirələr aparılacaq:

    "Həmçinin, dəyərlərdən, etimoloji tədqiqatlardan ortaq qavrayış məsələlərinə qədər uzanan geniş perspektivdən qiymətləndirmələr aparılacaq. Bu konfransda iştirak edən elm və akademiya nümayəndələri ortaq bir akademik bilik, illərin təcrübəsi ilə öz töhfələrini verəcəklər. Bu səbəbdən bugünkü tədbirin önəmi Türk dünyası üçün çox böyükdür".

    Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi Türkiyə türk dünyası
    Джелиле Эрен Октен: Конференция в Баку имеет огромное значение для тюркских народов

    Son xəbərlər

    12:37

    Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    12:33

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Hadisə
    12:32

    "Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilib

    Energetika
    12:29

    Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıb

    İKT
    12:26

    Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edir

    Elm və təhsil
    12:24

    Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:19

    Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Region
    12:18

    Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənib

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti