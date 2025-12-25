Правительство Армении решило ликвидировать церковную телекомпанию "Шогакат"

Власти Армении ликвидируют ЗАО "Духовно-культурная общественная телекомпания", которое с января 2011 года осуществляет вещание церковного канала "Шогакат".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом правительство приняло на заседании 25 декабря.

Согласно принятому решению, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктур обязан в течение 15 дней после вступления решения в силу создать ликвидационную комиссию и обеспечить проведение всех процедур, связанных с прекращением работы компании.

Решение принято в контексте ранее одобренных изменений в закон "Об аудиовизуальных медиа", предусматривающих сокращение числа общественных вещателей.

В настоящее время действующее законодательство предусматривает три общественных вещателя: Общественную телекомпанию Армении, Общественную радиокомпанию Армении и Духовно-культурную общественную телекомпанию, осуществляющую вещание программы "Шогакат".