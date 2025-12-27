Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 39%

Грузия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Азербайджан 7 292 автомобиля на сумму $197 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно на 39% и 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, Азербайджан занимает 3-е место среди стран-импортеров автомобилей из Грузии.

В целом, за отчетный период Грузия экспортировала 103 989 автомобилей на сумму $2 млрд 622 млн, что соответственно на 6,3% и 18% больше показателей предыдущего года.