    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 39%

    • 27 декабря, 2025
    • 15:56
    Грузия в январе-ноябре текущего года экспортировала в Азербайджан 7 292 автомобиля на сумму $197 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно на 39% и 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Таким образом, Азербайджан занимает 3-е место среди стран-импортеров автомобилей из Грузии.

    В целом, за отчетный период Грузия экспортировала 103 989 автомобилей на сумму $2 млрд 622 млн, что соответственно на 6,3% и 18% больше показателей предыдущего года.

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil alışını 39 % azaldıb

