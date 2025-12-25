Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 10%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2025 года составила 1 млрд 58,9 млн манатов, что на 9,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За 11 месяцев операционные доходы банков составили 6 млрд 223,5 млн манатов (+22%) операционные расходы - 4 млрд 521,7 млн манатов (+27,8%), отчисления в специальные резервы - 377,1 млн манатов (+2%),.

Банки в январе-ноябре выплатили налога на прибыль в госбюджет Азербайджана на сумму 265,5 млн манатов (+14,3%).