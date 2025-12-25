Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла почти на 10%
Финансы
- 25 декабря, 2025
- 11:59
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана в январе-ноябре 2025 года составила 1 млрд 58,9 млн манатов, что на 9,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За 11 месяцев операционные доходы банков составили 6 млрд 223,5 млн манатов (+22%) операционные расходы - 4 млрд 521,7 млн манатов (+27,8%), отчисления в специальные резервы - 377,1 млн манатов (+2%),.
Банки в январе-ноябре выплатили налога на прибыль в госбюджет Азербайджана на сумму 265,5 млн манатов (+14,3%).
Последние новости
12:54
Завтра в Баку ожидается дождь, в регионах выпадет снегЭкология
12:53
В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человекаДругие страны
12:45
Наследный принц Иордании поздравил Ильхама Алиева с днем рожденияВнешняя политика
12:26
Пассажира рейса Челябинск-Пхукет арестовали за пьяный дебошВ регионе
12:21
Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 12,3%Финансы
12:20
Фото
Видео
В Бакинском аэропорту почтили память погибших при крушении самолета AZALИнфраструктура
12:19
В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриатаНаука и образование
12:17
В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты почти на 400 млн манатовФинансы
12:14