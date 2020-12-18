О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил поставки нефти в Беларусь

Азербайджан увеличил поставки нефти в Беларусь "Укртранснафта" увеличивает транзит нефти благодаря поставкам из Одессы в Беларусь
Энергетика
18 декабря 2020 г. 16:26
Азербайджан увеличил поставки нефти в Беларусь

Украина в 2020 году увеличит транзит нефти в страны Европы и Беларусь трубопроводным транспортом на 1,5% (на 0,2 млн тонн) по сравнению с 2019 годом – до 13,3 млн тонн.

Как передает Report, об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" и генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

"Будет примерно 13,3 млн тонн. Потому что у нас будет свыше 800 тыс. тонн транзита на Беларусь. Если брать в части транзита в Европу, то показатель будет меньше, а если в целом, то благодаря транзиту в Беларусь будет больше", - сказал Гавриленко.

При этом Гавриленко уточнил, что дополнительно к 800 тыс. тонн транзита на Беларусь "Укртраснафта" прокачала по направлению Южный-Броды-Мозырь еще 80 тыс. тонн в экспортном режиме в результате продажи БНК приобретенных компанией весной на спаде цен объемов азербайджанской нефти.

"В декабре был еще один танкер для Беларуси, с ним по году будет (всего транспортировки) 880 тыс. тонн. Это включая эти (экспортные 80 тыс. тонн) объемы. Но они в другом режиме шли – по экспорту", - отметил он.

Как сообщалось ранее, транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-ноябре 2020 года увеличился на 1,1% (на 130,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 12 млн 97,5 тыс. тонн. В том числе по маршруту Южный-Броды-Мозырь транзит составил 714,4 тыс. тонн.

Кроме того, транспортировка нефти в экспортном режиме по маршруту Южный-Броды-Мозырь составила 79,9 тыс. тонн.

SOCAR Trading начала поставки нефти "Белнефтехиму" в марте 2020 года. По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Belarusa neft tədarükünü artırıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Итальянская компания поддержит строительство подстанций в 4 районах Карабаха
Итальянская компания поддержит строительство подстанций в 4 районах Карабаха
18 декабря 2020 г. 16:39
SOCAR Turkey получит еврогрант на новый проект по исследования и разработкам
SOCAR Turkey получит еврогрант на новый проект по исследования и разработкам
18 декабря 2020 г. 13:34
С Джейханского терминала в этом году отправлено 270 танкеров
С Джейханского терминала в этом году отправлено 270 танкеров
18 декабря 2020 г. 12:30
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 52 доллара
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 52 доллара
18 декабря 2020 г. 10:36
Нефть коррекционно дешевеет после роста ранее
Нефть коррекционно дешевеет после роста ранее
18 декабря 2020 г. 09:45
Грузия получит от SOCAR 200 млн кубометров газа по льготному тарифу
Грузия получит от SOCAR 200 млн кубометров газа по льготному тарифу
17 декабря 2020 г. 18:27
Объем транспортировки азербайджанского газа через Грузию будет увеличен
Объем транспортировки азербайджанского газа через Грузию будет увеличен
17 декабря 2020 г. 17:59
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан удовлетворяет свои энергопотребности
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан удовлетворяет свои энергопотребности
17 декабря 2020 г. 17:28
Цена азербайджанской нефти достигла почти 52 долларов
Цена азербайджанской нефти достигла почти 52 долларов
17 декабря 2020 г. 10:59
BP купила разработчика технологий компенсации выбросов углерода
BP купила разработчика технологий компенсации выбросов углерода
17 декабря 2020 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi