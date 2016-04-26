​Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию на 4%

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В феврале этого года из Азербайджана в Турцию транспортировано 558,49 млн. кубометров природного газа. Как сообщает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции, объем импортированного из Азербайджана в отчетном месяце газа на 4,17% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.

Доля азербайджанского газа составила 14,1% общего газового импорта Турции.

Согласно информации, за отчетный месяц Турция импортировала в целом 3,964 млрд. газа, из них по трубопроводам 3,053 млрд. кубометров, доля сжиженного газа (LNG) составила 910,68 млн. кубометров. Объемы импорта сократились на 14,47% по сравнению с прошлым годом. Импорт по трубопроводам сократился на 17,11%, сжиженного газа - на 4,22%.

Посредством трубопроводов в Турцию транспортировано 686,22 млн. кубометров газа из Ирана (сокращение - 0,33%), 1,808 млрд. кубометров из России (сокращение - 26,45%).