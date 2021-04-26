Азербайджан увеличил поставки газа в Италию посредством TAP на 77%

В апреле поставки по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора, из Азербайджана, стремительно выросли на 77%.

В апреле поставки по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора, из Азербайджана стремительно выросли на 77%.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, через входную точку Кипой на границе Турции и Греции поступает ежесуточно до 26 млн кубометров.

Большая часть газа поступает в Италию. Туда доставляют последнюю неделю около 22 млн кубометров в сутки, в Грецию – около 4 млн.

Резкий рост поставок азербайджанского газа в Европу может быть связан с тем, что, в отличие от стран Северо-Западной Европы, Италия начала полноценный сезон закачки газа в хранилища к следующему отопительному сезону.

По данным платформы Трансадриатического газопровода, технически он способен поставлять 33 млн кубометров в сутки, а законтрактован 31 млн кубометров. Основные получатели - европейские трейдеры.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).