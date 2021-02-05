Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 16%

В 2020 годe продажи газа Азербайджаном за рубеж составили 13,5 млрд кубометров, что на 1,8 млрд долларов или 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году продажи газа Азербайджаном за рубеж составили 13,5 млрд кубометров, что на 1,8 млрд долларов США или 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Минэнерго о проделанной работе за 2020 год.

За год экспорт газа в Турцию возрос на 21% - до 11,1 млрд кубометров газа. Объем экспортируемого в Грузию газа составил 1,1 млрд кубометров (спад на 2,8%) .

Отметим, что в Турцию природный газ поставляется по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). В Грузию же транспортируется по газопроводам Баку-Тбилиси-Эрзурум и Газимамед-Газах.