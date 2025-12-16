Азербайджан увеличил экспорт нефти почти на 3%
Энергетика
- 16 декабря, 2025
- 11:48
Азербайджан за январь-ноябрь 2025 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млн 132 тыс. 445,56 тонн нефти, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной из Азербайджана нефти составила $11 млрд 514 млн 966,53 тыс. (снижение на 13,4%).
Доля нефти в общем объеме экспорта Азербайджана за отчетный период составила 49,21%.
Последние новости
12:06
Али Ахмедов: Развитие ИИ требует обновления деятельности профсоюзовБизнес
12:04
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 30%Энергетика
12:03
Министр призвал отказаться от искусственного увеличения числа студентовНаука и образование
11:59
В Азербайджане за 11 месяцев из госбюджета физлицам и юрлицам возвращено около 293 млн манатовФинансы
11:58
Премьер-министр Малайзии представит новых членов кабинета министровДругие страны
11:53
Депутаты поддержали инициативу Ильхама Алиева об амнистииМилли Меджлис
11:52
В РФ подросток напал с ножом на школьников, погиб один ребенок - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:50
Президент Азербайджана: Перед профсоюзами стоят ответственные и стратегические задачиБизнес
11:48