    Азербайджан увеличил экспорт нефти почти на 3%

    Энергетика
    • 16 декабря, 2025
    • 11:48
    Азербайджан увеличил экспорт нефти почти на 3%

    Азербайджан за январь-ноябрь 2025 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млн 132 тыс. 445,56 тонн нефти, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной из Азербайджана нефти составила $11 млрд 514 млн 966,53 тыс. (снижение на 13,4%).

    Доля нефти в общем объеме экспорта Азербайджана за отчетный период составила 49,21%.

