Азербайджан увеличил экспорт нефти почти на 3%

Азербайджан за январь-ноябрь 2025 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млн 132 тыс. 445,56 тонн нефти, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной из Азербайджана нефти составила $11 млрд 514 млн 966,53 тыс. (снижение на 13,4%).

Доля нефти в общем объеме экспорта Азербайджана за отчетный период составила 49,21%.