Азербайджан увеличил экспорт нефти

Баку.17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан экспортировал 29,498 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 15,719 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, в прошлом году объем экспортируемой сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 8%, стоимость – на 47%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти в структуре экспорта Азербайджана составила 80,78%.