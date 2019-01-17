Азербайджан увеличил экспорт нефти

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Баку.17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан экспортировал 29,498 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 15,719 млрд долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, в прошлом году объем экспортируемой сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 8%, стоимость – на 47%.
В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти в структуре экспорта Азербайджана составила 80,78%.
Günel AbbasovaАвтор новости