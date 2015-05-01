​Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ За апрель текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 248 090,246 тонн нефтепродуктов, что в 8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в SOCAR, за рассматриваемый период было экспортировано 102 531,272 тонн, или 41,33% дизельного топлива, 23 834,353 тонн, или же 9,61% авиационного керосина, 105 928,969 тонн, или же 42,68% вакуумного газойля, 15 795,652 тонн, или же 6,37% депрессора АКИ.

Экспорт авиационного керосина по сравнению с апрелем прошлого года вырос в 44,5 раз, вакуумного газойля - в 6,4 раза, дизельного топлива - в 13,4 раза.

Отметим, что за первые четыре месяца этого года SOCAR экспортировал 874 881,396 тонн нефтепродуктов, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

За январь-апрель прошлого года SOCAR по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортировал на 54,79% больше дизельного топлива (387 141,042 тонн), в 1,5 раз больше авиационного керосина (87 646,248 тонн), в 6,2 раза больше вакуумного газойля (350 121,663 тонн), в 1,6 больше депрессора АКИ (49 793,607 тонн).