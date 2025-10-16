Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%
Энергетика
- 16 октября, 2025
- 11:52
Согласно таможенным декларациям, Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал 503 тыс. 400,53 тонны нефтепродуктов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспорта оценивается в $273 млн 775,15 тыс.
Объем экспорта нефтепродуктов вырос на 9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, тогда как стоимость сократилась на 6,7% меньше.
В отчетный период доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 1,47%.
