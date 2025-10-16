Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%

    Энергетика
    16 октября, 2025
    • 11:52
    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%

    Согласно таможенным декларациям, Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал 503 тыс. 400,53 тонны нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспорта оценивается в $273 млн 775,15 тыс.

    Объем экспорта нефтепродуктов вырос на 9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, тогда как стоимость сократилась на 6,7% меньше.

    В отчетный период доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 1,47%.

    Лента новостей