Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%

Согласно таможенным декларациям, Азербайджан в январе-сентябре этого года экспортировал 503 тыс. 400,53 тонны нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспорта оценивается в $273 млн 775,15 тыс.

Объем экспорта нефтепродуктов вырос на 9% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, тогда как стоимость сократилась на 6,7% меньше.

В отчетный период доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 1,47%.