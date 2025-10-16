Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 9 % artırıb
- 16 oktyabr, 2025
- 11:12
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 503 min 400,53 ton həcmində neft məhsulları ixrac edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə məhsulun dəyəri 273 milyon 775,15 min ABŞ dolları təşkil edib.
İxrac edilən neft məhsullarının həcmi ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 9 % çox, dəyəri isə 6,7 % azdır.
Hesabat ayında Azərbaycanın ümumi ixracında neft məhsullarının payı 1,47 % olub.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 35 milyard 376 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 18 milyard 606 milyon ABŞ dolları ixracın, 16 milyard 769 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 6,3 % azalıb, idxal isə 14,5 % artıb.