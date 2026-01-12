Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 5%

Азербайджан в 2025 году экспортировал 23,1 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 1,3 млн тонн или на 5,3% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативной информации Министерства энергетики за 2025 год.

В отчетном периоде консорциум по добыче нефти на блоке Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) экспортировал 20 млн тонн нефти (снижение на 1 млн тонн или на 4,8% по сравнению с 2024 годом).

В прошлом году экспорт нефти Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) составил 2,5 млн тонн, что на 0,3 млн или на 10,7% меньше по сравнению с показателями 2024 года.

Кроме этого, в 2025 году экспортировано 0,6 млн тонн нефти, добытой на месторождении "Абшерон" (соответствует показателю годом ранее).