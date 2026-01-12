İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Ötən il Azərbaycan neft ixracını 5 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    • 12 yanvar, 2026
    • 13:08
    Ötən il Azərbaycan neft ixracını 5 %-dən çox azaldıb

    2025-ci ildə Azərbaycandan xarici ölkələrə 23,1 milyon ton neft (kondensatla birlikdə) ixrac olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Energetika Nazirliyinin 2025-ci il üzrə açıqladığı operativ məlumatlarında deyilir.

    Bildirilir ki, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 1,3 milyon ton və ya 5,3 % azdır.

    2025-ci ildə konsorsium 20 milyon tonu neft ixrac edib. Bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 1 milyon ton və ya 4,8 % azdır. Ötən il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) neft ixracı 2,5 milyon ton təşkil edib ki, bu da 2024-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 0,3 milyon və ya 10,7 % azdır.

    2025-ci ildə Xəzər dənizinin Azərbaycandan ixrac olunan neftin 0,6 milyon tonu isə "Abşeron" yatağının payına düşüb ki, illik müqayisədə eynidir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan sahillərindən təxminən 100 km aralıqda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokundan ilk neft 1997-ci ildə hasil olunub.

    Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur.

