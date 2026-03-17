    Sosial müdafiə
    17 mart, 2026
    • 10:06
    Qarabağ DOST Evi benefisiarlarının sayı 100-ü ötüb

    Bərdədəki Qarabağ Regional DOST Mərkəzində fəaliyyət göstərən filialın ümumi benefisiar sayı 106 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin Qarabağ "DOST Evi" filialına növbəti qəbul prosesi keçirilib. Bərdə rayonu və Tərtər şəhəri üzrə müraciət edən həssas əhali qruplarına aid 43 vətəndaşın bacarıqları Qiymətləndirmə Komissiyası tərəfindən nəzərdən keçirilib.

    Yaradıcılıq potensialı müsbət qiymətləndirilən 40 nəfər müəssisədə müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə təlimlərə cəlb edilib. Bununla filialda ümumi benefisiar sayı 106 nəfərə çatıb.

    Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏMSN)

    Son xəbərlər

    10:52

    FIFA referisi Əliyar Ağayev İngiltərə klubunun oyununa təyinat alıb

    Futbol
    10:48

    İrina Zaretska: "İlk dəfə qarışıq komanda üzrə Dünya Kubokunda iştirak etmək istəyirik"

    Fərdi
    10:44

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında bir neçə sənəd imzalanacaq - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    10:43

    Azərbaycan Uruqvaydan kərə yağının idxalını bərpa edib

    Biznes
    10:38

    Füceyrə limanından 40 km məsafədə tanker naməlum mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    10:24
    Foto

    Şirvanda şəhid ailələri və müharibə əlilliyi olanlara daha 35 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    10:23
    Foto

    İRİA heyəti Çadda rəqəmsal inkişaf üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    10:15

    İrandan 1 Azərbaycan vətəndaşı və 3 Norveç diplomatı təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    10:14

    Əbu-Dabidə raketin qalıqlarının düşməsi nəticəsində Pakistan vətəndaşı ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti