Azərbaycan XİN İrlandiyanın Milli Gününü təbrik edib
Xarici siyasət
- 17 mart, 2026
- 09:43
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İrlandiyanın Milli Gününü təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barədə "X" sosial media hesabında post paylaşıb.
"İrlandiyanın Milli Günü münasibətilə İrlandiya hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq.
Milli Gününüz mübarək!" - paylaşımda qeyd olunub.
On the occasion of Ireland’s National Day, we extend our sincere congratulations and best wishes to the Government and people of Ireland.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 17, 2026
Happy National Day! 🇦🇿 🇮🇪 @dfatirl pic.twitter.com/TiWnYc9Gw8
