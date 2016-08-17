​Азербайджан снизил до минимума акцизный налог и таможенную пошлину на импорт бензина

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в постановление от 19 января 2001 года "Об утверждении акцизных ставок на товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики и облагаемые акцизом".

Как передает Report, поправка предусматривает снижение акцизной ставки на некоторые импортируемые товары.

Так, акцизная ставка на импорт бензина для двигателя, за исключением авиационного бензина, снижена с 200 манатов до 1 маната. Решение вступило в силу с 16 августа сроком на 60 дней.

Кабинет министров также внес поправку в постановление от 12 апреля 2001 года "О ставках таможенных пошлин по импортно-экспортным операциям", согласно которой таможенная пошлина на бензин АИ-92 снижена с 15% до 0%. Решение вступило в силу с 16 августа сроком на 60 дней.