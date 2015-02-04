​Новруз Мамедов: Азербайджан реализует энергопроекты исходя из экономических соображений

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Энергетические проекты Азербайджана и России взаимно дополняют друг друга. Как сообщает Report, об этом в интервью Lenta.ru заявил заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов.

"Европейский рынок нуждается в энергоресурсах, а этот рынок - наиболее платежеспособный и законодательно регулируемый. Азербайджан реализовывал и будет реализовывать энергетические проекты, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", - заявил Н.Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан уже зарекомендовал себя в качестве партнера, который смог реализовать ряд крупных энергетических и логистических проектов.

"Азербайджан инициирует и осуществляет региональные проекты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Это первый региональный проект с момента восстановления независимости в 1991 году, финансируемый без участия транснациональных финансовых корпораций", - резюмировал заместитель руководителя администрации.