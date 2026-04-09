    Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климату

    Азербайджан представлен на Международном Венском форуме по энергетике и климату (IVECF) в Австрии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии, от Азербайджана на форуме участвует директор Агентства Джавид Абдуллаев.

    В рамках визита он принял участие в мероприятиях "Дни зеленых технологий", "Международная конференция по водороду" и "Форум по устойчивому охлаждению", состоявшихся 7-8 апреля.

    Абдуллаев также провел двустороннюю встречу с юридической фирмой Schoenherr, в ходе которой были обсуждены вопросы правового сотрудничества в проектах по возобновляемым источникам энергии, инвестиционные возможности, а также нормативно-правовые вопросы.

    Отметим, что IVECF 2026 объединяет лидеров правительств, международных организаций, частного сектора, финансовых институтов, исследовательских сообществ и гражданского общества для укрепления многостороннего сотрудничества и ускорения комплексных действий в области энергетики, промышленности и климата в целях борьбы с растущей нестабильностью.

    Форум предлагает решения в сфере устойчивой энергетики, климата и "зеленой" индустриализации, которые помогают предотвращать конфликты, сокращать неравенство, снижать зависимость от ресурсов, создавать рабочие места для молодежи и поддерживать восстановление после кризисов.

    Azərbaycan Vyanada keçirilən Beynəlxalq Enerji və İqlim Forumunda təmsil olunur
    Azerbaijan takes part in Int'l Vienna Energy and Climate Forum

