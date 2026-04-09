İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Azərbaycan Vyanada keçirilən Beynəlxalq Enerji və İqlim Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    • 09 aprel, 2026
    • 11:06
    Azərbaycan Vyanada keçirilən Beynəlxalq Enerji və İqlim Forumunda təmsil olunur

    Azərbaycan Avstriyanın Vyana şəhərində keçirilən Beynəlxalq Enerji və İqlim Forumunda təmsil olunur.

    Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Azərbaycandan bu forumda Agentliyin direktoru Cavid Abdullayev iştirak edir.

    Səfər çərçivəsində C. Abdullayev aprelin 7-8-də keçirilən "Yaşıl Texnologiya Günləri", "Hidrogen üzrə Beynəlxalq Konfrans" və "Dayanıqlı Soyutma üzrə Forum" tədbirlərinə qatılıb.

    Bununla yanaşı, C. Abdullayev "Schoenherr" hüquq firması ilə ikitərəfli görüş keçirib. Görüş zamanı bərpa olunan enerji layihələri üzrə hüquqi əməkdaşlıq, investisiya imkanları və normativ-hüquqi məsələlər müzakirə olunub.

    Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi Cavid Abdullayev Avstriya Vyana Beynəlxalq Enerji və İqlim Forumu
    Foto
    Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климату
    Foto
    Azerbaijan takes part in Int'l Vienna Energy and Climate Forum

