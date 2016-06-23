​Азербайджан построит крупнейшую ветряную электростанцию на Каспии

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан построит крупнейшую ветряную электростанцию в бассейне Каспийского моря. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов в интервью изданию Renewable Energy World.

А.Бадалов сообщил, что стоимость проекта оценивается в 300–330 млн долларов: "Мощность станции составит 200 Мвт, что позволит сэкономить 200 тыс. кубометров газа ежегодно".

По его словам, с самого начала планировалось построить систему без использования надводных платформ, однако в этом случае стоимость проекта увеличивалась в два раза.

Председатель Госагентства отметил, что реализация аналогичных проектов на некоторых мелководных участках в акватории Каспия сопряжена с опасностью: "Некоторые островки могут временно появляться и исчезать в зависимости от изменения уровня моря. Они являются ловушками".

А.Бадалов отметил, что основным исполнителем проекта станет Государственная нефтяная корпорация Азербайджана (SOCAR) с привлечением иностранных компаний. В проекте уже заинтересованы компании Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Германии.

"Проект будет реализован в три последовательных этапа, включающих строительство ветряной станции, установку платформ, прокладку дороги и распределительной сети. Проект окупит себя в течение 10 лет и положительно повлияет на повышение туристического потенциала региона", - подчеркнул глава Госагентства.