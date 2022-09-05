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Азербайджан поставил в Турцию и Европу 11 млрд кубометров природного газа

Азербайджан поставил в Турцию и Европу 11 млрд кубометров природного газа В этом году Турция и Европа получили 11 миллиардов куб. м. азербайджанского газа через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP).
Энергетика
5 сентября 2022 г. 11:37
Азербайджан поставил в Турцию и Европу 11 млрд кубометров природного газа

В этом году Турция и Европа получили 11 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP).

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

"В этом году в общей сложности 11 млрд кубометров газа было транспортировано в Турцию и Европу через TANAP и TAP. В целом Турция получила 5,4 млрд куб. м азербайджанского газа, из которых 3,7 млрд куб. м было получено через TANAP. А 7,3 млрд куб. м азербайджанского газа было экспортировано в Европу" , - говорится в публикации.

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Версия на английском языке TANAP, TAP transport 11 bcm of gas to Turkiye and Europe this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il TANAP və TAP ilə Türkiyə və Avropaya 11 milyard kubmetr qaz nəql edilib

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