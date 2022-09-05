Азербайджан поставил в Турцию и Европу 11 млрд кубометров природного газа
Азербайджан поставил в Турцию и Европу 11 млрд кубометров природного газаВ этом году Турция и Европа получили 11 миллиардов куб. м. азербайджанского газа через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP).
В этом году Турция и Европа получили 11 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP).
Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в Twitter.
"В этом году в общей сложности 11 млрд кубометров газа было транспортировано в Турцию и Европу через TANAP и TAP. В целом Турция получила 5,4 млрд куб. м азербайджанского газа, из которых 3,7 млрд куб. м было получено через TANAP. А 7,3 млрд куб. м азербайджанского газа было экспортировано в Европу" , - говорится в публикации.
This year, a total of 11 bcm of gas was transported to #Türkiye and #Europe through #TANAP and #TAP. 5.4 bcm of gas was transported to Türkiye, of which 3.7 bcm was transmitted via TANAP. 7.3 bcm of Azerbaijani gas was exported to Europe.