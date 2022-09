Азербайджан поставил в Турцию и Европу 11 млрд кубометров природного газа

В этом году Турция и Европа получили 11 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP).

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

"В этом году в общей сложности 11 млрд кубометров газа было транспортировано в Турцию и Европу через TANAP и TAP. В целом Турция получила 5,4 млрд куб. м азербайджанского газа, из которых 3,7 млрд куб. м было получено через TANAP. А 7,3 млрд куб. м азербайджанского газа было экспортировано в Европу" , - говорится в публикации.