Азербайджан подписал контракты по реализации проекта строительства солнечной электростанции

Между Министерством энергетики, ОАО "Азерэнержи" и компанией "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов по проекту строительства солнечной электростанции мощностью 230 МВт были подписаны "Инвестиционный договор", "Договор купли-продажи энергии", "Договор

Между Министерством энергетики, ОАО "Азерэнержи" и компанией "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов по проекту строительства солнечной электростанции мощностью 230 МВт были подписаны "Инвестиционный договор", "Договор купли-продажи энергии", "Договор подключения к передающей сети".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Со стороны Азербайджанской Республики контракты подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев, а со стороны компании "Masdar" - генеральный директор Мохамед Джамиль Аль Рамахи.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов оценил этот проект на основе иностранных инвестиций как отвечающий глобальным вызовам, целям устойчивого и диверсифицированного развития экономики страны, а также реформ, проводимых в энергетическом секторе: "Превращение Азербайджана в страну "зеленого роста" с широким использованием возобновляемых источников энергии в течение следующих 10 лет определено главой государства Ильхамом Алиевым как один из Национальных приоритетов, который обеспечит социально-экономическое развитие. Подписав эти договора о строительстве солнечных электростанций на сумму около 200 миллионов долларов США, мы приближаемся еще на один шаг к нашим целям в области возобновляемых источников энергии и выбросов углерода. Солнечная электростанция, которая будет построена в городе Баку и Абшеронском районе, позволит производить около 500 миллионов кВт/ч электроэнергии в год, экономить 110 миллионов кубометров природного газа, сокращать выбросы углерода на 200 тысяч тонн, создавать новые рабочие места, а также привлекать других инвесторов к новым проектам".

На мероприятии были представлены видеообращения министра промышленности и высоких технологий ОАЭ, председателя правления компании "Masdar" султана Ахмеда аль-Джабера и министра энергетики и инфраструктуры Сухейла Мохаммеда аль-Мазруи. Министр промышленности и высоких технологий ОАЭ, председатель правления компании "Masdar" Султан Ахмед аль Джабер сказал: "ОАЭ через компанию "Masdar" сотрудничает с более чем 30 странами мира по проектам в области возобновляемой энергии мощностью 11 ГВт. Сегодня мы с гордостью начинаем наш первый проект в области возобновляемой энергии в Азербайджане. Наше партнерство по промышленному проекту по строительству солнечной энергии мощностью 230 Мвт не только достигнет цели в области чистой энергии, но и поможет создать знания, навыки и рабочие места".

Министр энергетики и инфраструктуры Сухейл Мохаммед аль-Мазруи от имени своей страны и компании "Masdar" выразил благодарность президенту Азербайджанской Республики за возможности, созданные для участия нашей страны в реализации стратегии по развитию возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов на 35%: "Благодаря конкурентным и справедливым процессам, которые привели к подписанию этих важных документов между Азербайджаном и компанией "Masdar", удалось привлечь новейшие технологии и создать доступные цены. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Азербайджаном, реализуя в будущем еще больше проектов".

На мероприятии также выступил президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев. Он отметил, что пилотные проекты по ветроэнергетике и солнечной энергии имеют важное значение в курсе диверсификации производства энергии с помощью возобновляемых источников в Азербайджане, который наряду с обеспечением собственной энергетической безопасности становится экспортером электроэнергии: "Согласно подписанным договорам, ОАО "Азерэнержи" подключит к сети электростанцию мощностью 230 МВт, которая будет построена компанией, и закупит электроэнергию, которая будет производиться на станции. Электростанция будет интегрирована в энергосистему путем подключения к подстанции "Южная". Вместе мы добьемся своевременного и высокого уровня исполнения этих договоров".

Генеральный директор компании "Masdar" Мохамед Джамиль Аль Рамахи подчеркнул, что Азербайджан продвигается решительными шагами в области возобновляемой энергии и такими проектами вносит свой вклад в борьбу с изменением климата в мире, и выразил полную поддержку этому проекту, который будет полезен всем сторонам: "Будучи компанией "Masdar", мы гордимся тем, что являемся частью первого в Азербайджане проекта солнечной промышленности, основанного на иностранных инвестициях и государственно-частном партнерстве, и являемся активным стратегическим партнером на пути к производству более чистой и устойчивой электроэнергии. Вместе мы осуществим грандиозный проект, который станет символом инженерии, приведет к созданию новых рабочих мест и долгосрочным позитивным изменениям в инфраструктуре страны и будет восхищать весь регион".

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года "Об ускорении реформ в энергетическом секторе" в целях развития сферы возобновляемой энергии в сотрудничестве с около 10 международными энергетическими компаниями, в том числе с компанией "Masdar", были тщательно проанализированы предложения компаний по инвестиционным проектам и в условиях высокой конкуренции и прозрачности осуществлен процесс отбора в три этапа. Согласно результатам отбора, 9 января 2020 года были подписаны исполнительные договоры между Министерством энергетики и компанией "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия и компанией "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов о реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. Реализация вопросов, связанных с реализацией строительства солнечной электростанции мощностью 230 МВт по исполнительному договору, также обеспечивается в координации в рамках деятельности комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 05 декабря 2019 года №1673 "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии".