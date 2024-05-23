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Азербайджан обсудил сотрудничество с S&P Global Commodity Insights в рамках COP29

Азербайджан обсудил сотрудничество с S&P Global Commodity Insights в рамках COP29 Министр энергетики Азербайджана обсудил сотрудничество с компанией SP Global Commodity Insights в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) .
Энергетика
23 мая 2024 г. 15:22
Азербайджан обсудил сотрудничество с S&P Global Commodity Insights в рамках COP29

Министр энергетики Азербайджана обсудил сотрудничество с компанией S&P Global Commodity Insights в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) .

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"На встрече с вице-президентом S&P Global Commodity Insights Карлосом Паскуалем мы обсудили глобальный энергетический переход, реализацию "зеленой" повестки Азербайджана и направления сотрудничества в рамках COP29. Кроме того, была рассмотрена деятельность нашей страны по созданию зон и коридоров зеленой энергии, которые способствуют энергетической безопасности и устойчивому развитию на национальном и региональном уровнях, вводу в эксплуатацию промышленных мощностей возобновляемой энергетики и меры по декарбонизации", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan COP29-da “S&P Global Commodity Insights” ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan discusses co-op with S&P Global Commodity Insights during COP29

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