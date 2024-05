Азербайджан обсудил сотрудничество с S&P Global Commodity Insights в рамках COP29

Министр энергетики Азербайджана обсудил сотрудничество с компанией S&P Global Commodity Insights в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) .

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"На встрече с вице-президентом S&P Global Commodity Insights Карлосом Паскуалем мы обсудили глобальный энергетический переход, реализацию "зеленой" повестки Азербайджана и направления сотрудничества в рамках COP29. Кроме того, была рассмотрена деятельность нашей страны по созданию зон и коридоров зеленой энергии, которые способствуют энергетической безопасности и устойчивому развитию на национальном и региональном уровнях, вводу в эксплуатацию промышленных мощностей возобновляемой энергетики и меры по декарбонизации", - говорится в публикации.