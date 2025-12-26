Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Азербайджан обсудил с ООН сотрудничество в области энергетики и устойчивого развития

    Азербайджан обсудил с ООН сотрудничество в области энергетики и устойчивого развития.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра Пярвиза Шахбазова с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

    На встрече, проведенной в связи с завершением дипломатической деятельности Андреевой в Азербайджане, было подчеркнуто, что энергоэффективность и возобновляемая энергия являются приоритетными направлениями сотрудничества в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР), а также приоритетными направлениями деятельности министерства.

    Было отмечено, что Азербайджан укрепляет свое лидерство в глобальной климатической повестке не только благодаря проведению COP29, но и последовательной политике и инициативам в области зеленой энергетики и энергетического перехода. В частности, высоко оценен новый определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) Азербайджана, который включает обязательство сократить выбросы на 40% к 2035 году.

