İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycan BMT ilə enerji və dayanıqlı inkişaf sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycan BMT ilə enerji və dayanıqlı inkişaf sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və BMT arasında enerji və dayanıqlı inkişaf sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr nazir Pərviz Şahbazov BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva ilə keçirilən görüşdə aparılıb.

    V. Andreyevanın ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar keçirilən görüşdə enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerjinin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) üzrə əməkdaşlığın, eyni zamanda nazirliyin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olduğu vurğulanıb.

    Ölkəmizin COP29-a ev sahibliyi ilə yanaşı, yaşıl enerji və enerji keçidi sahəsində ardıcıl siyasət və təşəbbüslərlə qlobal iqlim gündəliyində liderliyini möhkəmləndirdiyi qeyd olunub. Xüsusilə Azərbaycanın COP30-da elan etdiyi və emissiyaların 2035-ci ilə qədər 40 % azaldılması öhdəliyini nəzərdə tutan yeni "Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfə"si (NDC) yüksək qiymətləndirilib.

    Görüşdə, həmçinin "DİM-in 7-ci hədəfi üzrə Azərbaycan üçün Yol Xəritəsi"nin hazırlanmasına toxunulub. Gələn ilin aprelində Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan UNESCAP-ın 82-ci Sessiyası çərçivəsində enerji üzrə yan tədbirin təşkilinə hazırlıq məsələləri də müzakirə edilib.

    Söhbət zamanı "UNIDO-İƏT Təmiz Enerji Mərkəzi"nin fəaliyyəti, Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı, hidrogen konsepsiyası, regionlararası elektrik enerjisi üzrə interkonnektor layihələri, eləcə də neft-qaz sektorunun dekarbonizasiyası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. BMT ilə əməkdaşlıq çərçivəsində planlaşdırılan tədbirlər nəzərdən keçirilib.

    BMT Vladanka Andreyeva Pərviz Şahbazov
    Foto
    Азербайджан обсудил с ООН сотрудничество в области энергетики и устойчивого развития
    Foto
    Azerbaijan, UN mull cooperation in energy and sustainable development

    Son xəbərlər

    16:42

    Naxçıvan idmançıları 2025-ci ildə 443 medal qazanıblar

    Fərdi
    16:41

    İsraildə terrorçu insanlara hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    16:41

    Nazirlərin vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:41

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Digər
    16:41

    Ceyhun Bayramov: Hazırda 5 ölkə ilə vizanın ləğv edilməsi üçün işlər aparılır

    Xarici siyasət
    16:38

    XİN başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında anklav, eksklav məsələləri də həllini tapacaq

    Daxili siyasət
    16:38

    Nazir: Azərbaycan neftinin ixracı ilə bağlı Tbilisinin təklif etdiyi ilkin tarif məqsədəuyğun deyildi

    Xarici siyasət
    16:37

    Suriyada məsciddə partlayış zamanı ölənlərin sayı 8-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    16:36

    Prezident moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsinin tələbini təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti