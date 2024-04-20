Азербайджан обсудил с ООН сотрудничество в борьбе с изменением климата

Азербайджан провел переговоры с ООН о переходе на "зеленую энергию" и сотрудничестве в борьбе с изменением климата в рамках СОР29.

Азербайджан обсудил с ООН переход на "зеленую энергию" и сотрудничество в борьбе с изменением климата в рамках СОР29.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"В Нью-Йорке мы встретились с президентом Генеральной ассамблеи ООН Дэнисом Фрэнсисом. Мы провели полезные обсуждения о развитии отношений между Азербайджаном и ООН на различных платформах, реализации Целей устойчивого развития, сотрудничестве в этом направлении", - написал министр.