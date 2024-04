Азербайджан обсудил с МЭА разработку дорожной карты по энергоэффективности

Азербайджан обсудил с Международным энергетическим агентством (МЭА) разработку дорожной карты по энергоэффективности.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

“У нас состоялась плодотворная встреча с заместителем исполнительного директора МЭА Мэри Уорлик по разработке ”Дорожной карты по энергоэффективности для Азербайджана", двустороннему сотрудничеству в области энергетики и в формате CОР29", - говорится в публикации.