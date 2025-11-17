Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан незначительно увеличил экспорт нефти

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 13:29
    Азербайджан в январе-октябре 2025 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 20 млн 754 тыс. 593,06 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, что на 0,9% больше в количественном, и на 15% меньше в стоимостном выражении по сравнению с 10 месяцами 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    Стоимость нефти, экспортированной Азербайджаном в отчетном периоде, составила $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.

    За 10 месяцев доля нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород в общем экспорте Азербайджана составила 50,14%.

    Отметим, что в январе-октябре этого года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $40 млрд 862 млн: $21 млрд 637 млн - экспорт, $19 млрд 225 млн - импорт. За последний год экспорт сократился на 4,9%, тогда как импорт увеличился на 15,6%.

    нефть экспорт ГТК
    Azərbaycan neft ixracını cüzi artırıb
    Azerbaijan's crude oil exports rises nearly 1% in volume

