Азербайджан незначительно увеличил экспорт нефти

Азербайджан в январе-октябре 2025 года, согласно таможенным декларациям, экспортировал 20 млн 754 тыс. 593,06 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, что на 0,9% больше в количественном, и на 15% меньше в стоимостном выражении по сравнению с 10 месяцами 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Стоимость нефти, экспортированной Азербайджаном в отчетном периоде, составила $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.

За 10 месяцев доля нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород в общем экспорте Азербайджана составила 50,14%.

Отметим, что в январе-октябре этого года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $40 млрд 862 млн: $21 млрд 637 млн - экспорт, $19 млрд 225 млн - импорт. За последний год экспорт сократился на 4,9%, тогда как импорт увеличился на 15,6%.