    Azərbaycan neft ixracını cüzi artırıb

    Energetika
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:00
    Azərbaycan neft ixracını cüzi artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 10 milyard 849 milyon 719,29 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac edilən xam neftin həcmi 2024-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə 0,9 % çox, dəyəri isə 15 % azdır.

    Ötən 10 ayda Azərbaycanın ümumi ixracında bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsullarının payı 50,14 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 4,9 % azalıb, idxal isə 15,6 % artıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Neft ixracı bəyannamə
    Азербайджан незначительно увеличил экспорт нефти
    Azerbaijan's crude oil exports rises nearly 1% in volume

