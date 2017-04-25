Азербайджан на сегодняшний день продал 237 млн тонн прибыльной нефти

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ С расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери, Чыраг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ, "Контракт века") с начала разработки и до 1 апреля добыто 423,5 млн тонн нефти и 131 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в своем выступлении на проходящем в Баку Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия": “Вот уже 18 лет участники АЧГ получают доходы от продажи прибыльной нефти. По состоянию на 1 апреля на мировом рынке продано 237 млн тонн прибыльной нефти Азербайджана”.

Он отметил, что на 1 апреля на мировой рынок экспортировано 443 млн тонн нефти, из которых на долю трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 328 млн тонн.

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).