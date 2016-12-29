Азербайджан либерализует тарифы на услуги горячего водоснабжения

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут предприняты меры по либерализации услуги горячего водоснабжения в целях внедрения принципов рыночной экономики, повышения уровня обслуживания и улучшения хозяйственной деятельности предприятия с учетом малого охвата услуги горячего водоснабжения в Азербайджане и нецелесообразности применения централизованной системы горячего водоснабжения в странах со схожим с Азербайджаном умеренным климатом (Турция, Грузия и т.д.).

Как сообщает Report, это отражено в “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

"С учетом применения льгот на продажу природного газа предприятиям, потребляющим газ в производственных целях (с условием ежемесячных объемов потребления не менее 10 млн кубометров), будут рассмотрены возможности предоставления этой льготы ОАО "Азеристиликтеджизат", среднемесячный объем потребления которого составляет более 14,5 млн кубометров".

Кроме того, предусмотрена оптимизация лимитов на услугу горячего водоснабжения для бюджетных организаций, точное определение и применение лимитов в соответствии с потребностями бюджетных организаций.

Отмечается, что реализация предусмотренных мер повысит доходы тепловых хозяйств в целом на 5,1 млн манатов.