Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере энергетики
- 29 января, 2026
- 10:57
Временно поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов обсудил вопросы сотрудничества с заместителем министра энергетики Сирии Омаром Шакруком.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатического представительства Азербайджана в Сирии в соцсети "Х".
"Я провел продуктивную встречу с господином Омаром Шакруком, заместителем министра энергетики по вопросам электроэнергетики, в ходе которой мы обсудили пути укрепления сотрудничества в энергетическом секторе и развития совместных проектов между нашими странами", - отмечается в сообщении дипмиссии.
عقدت اجتماعا مثمرا مع السيد عمر شقروق، معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء.، حيث استعرضنا سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتطوير المشاريع المشتركة بين البلدين. pic.twitter.com/iQ1gYQ1Vev— Azerbaijan in Syria (@AZEmbassySyria) January 29, 2026