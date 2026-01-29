Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Энергетика
    • 29 января, 2026
    • 10:57
    Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере энергетики

    Временно поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов обсудил вопросы сотрудничества с заместителем министра энергетики Сирии Омаром Шакруком.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице дипломатического представительства Азербайджана в Сирии в соцсети "Х".

    "Я провел продуктивную встречу с господином Омаром Шакруком, заместителем министра энергетики по вопросам электроэнергетики, в ходе которой мы обсудили пути укрепления сотрудничества в энергетическом секторе и развития совместных проектов между нашими странами", - отмечается в сообщении дипмиссии.

    Азербайджан-Сирия энергетика Парвиз Шахбазов сотрудничество Баку и Дамаска
