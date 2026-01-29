İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan və Suriya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    • 29 yanvar, 2026
    • 11:04
    Azərbaycan və Suriya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycanın Dəməşqdəki müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Suriyanın energetika nazirinin müavini Ömər Şakrukla əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı diplomatik nümayəndəliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində bildirilir.

    "Energetika nazirinin elektrik enerjisi məsələləri üzrə müavini Ömər Şakrukla məhsuldar görüş keçirdim. Görüş zamanı enerji sektorunda əməkdaşlığın gücləndirilməsi və ölkələrimiz arasında birgə layihələrin inkişafı yollarını müzakirə etdik", - diplomatik missiyanın məlumatında qeyd olunub.

    Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере энергетики
    Azerbaijan, Syria mull energy co-op

