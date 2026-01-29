Azərbaycan və Suriya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
- 29 yanvar, 2026
- 11:04
Azərbaycanın Dəməşqdəki müvəqqəti işlər vəkili Elnur Şahhüseynov Suriyanın energetika nazirinin müavini Ömər Şakrukla əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Suriyadakı diplomatik nümayəndəliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində bildirilir.
"Energetika nazirinin elektrik enerjisi məsələləri üzrə müavini Ömər Şakrukla məhsuldar görüş keçirdim. Görüş zamanı enerji sektorunda əməkdaşlığın gücləndirilməsi və ölkələrimiz arasında birgə layihələrin inkişafı yollarını müzakirə etdik", - diplomatik missiyanın məlumatında qeyd olunub.
عقدت اجتماعا مثمرا مع السيد عمر شقروق، معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء.، حيث استعرضنا سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتطوير المشاريع المشتركة بين البلدين. pic.twitter.com/iQ1gYQ1Vev— Azerbaijan in Syria (@AZEmbassySyria) January 29, 2026