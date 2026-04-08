Азербайджан и Сербия обсудили энергетическое сотрудничество
Энергетика
- 08 апреля, 2026
- 15:45
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил в соцсети X, что совместно с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом провел встречу в Баку с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию.
Согласно информации, стороны обсудили стратегическое партнерство и динамику развития экономических отношений.
"Мы провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества в сферах энергетики, зеленых технологий, инфраструктуры, промышленности и инвестиций, а также о проделанной работе и потенциальных проектах в рамках взаимодействия с SOCAR", - написал Джаббаров.
