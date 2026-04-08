Azərbaycan Serbiya ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib
Energetika
- 08 aprel, 2026
- 15:13
Azərbaycan və Serbiya arasında iqtisadi və enerji əməkdaşlığı müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Məlumata əsasən, müzakirələr Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəflə birlikdə Serbiyanın mədən və energetika naziri Dubravka Djedoviçlə görüşdə aparılıb.
"Görüşdə ölkələrimizin strateji tərəfdaşlığını və iqtisadi münasibətlərin inkişaf dinamikasını qeyd etdik. Enerji, "yaşıl texnologiya"lar, infrastruktur, sənaye və investisiya sahələrində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, SOCAR ilə əməkdaşlıq çərçivəsində görülmüş işlər və potensial layihələr barədə müzakirələr apardıq", - nazir qeyd edib.
