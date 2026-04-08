    Azərbaycan Serbiya ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    • 08 aprel, 2026
    Azərbaycan Serbiya ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Azərbaycan və Serbiya arasında iqtisadi və enerji əməkdaşlığı müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Məlumata əsasən, müzakirələr Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəflə birlikdə Serbiyanın mədən və energetika naziri Dubravka Djedoviçlə görüşdə aparılıb.

    "Görüşdə ölkələrimizin strateji tərəfdaşlığını və iqtisadi münasibətlərin inkişaf dinamikasını qeyd etdik. Enerji, "yaşıl texnologiya"lar, infrastruktur, sənaye və investisiya sahələrində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, SOCAR ilə əməkdaşlıq çərçivəsində görülmüş işlər və potensial layihələr barədə müzakirələr apardıq", - nazir qeyd edib.

    Son xəbərlər

    15:22

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    15:19

    İlham Əliyev atəşkəslə bağlı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:16

    Koşerbayev: Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri əhəmiyyətli potensiala malikdir

    Xarici siyasət
    15:13
    Foto

    Azərbaycan Serbiya ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Energetika
    15:11

    "Böyük İpək Yolu" turnirinin çempionlarının hədəfi nüfuzlu yarışlarda da uğur qazanmaqdır

    Fərdi
    15:06

    Azərbaycanda I rübdə 235 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    15:03

    Dini konfessiyalar ABŞ-nin Azərbaycandakı dini vəziyyətlə bağlı qiymətləndirməsini pisləyib

    Din
    15:02

    Sabunçuda evdən 9 min manat oğurlanıb

    Hadisə
    14:59

    Türkiyə İrana humanitar yardım göndərib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti