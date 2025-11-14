Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетики

Азербайджан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсудили планы в области чистой энергетики и возможности укрепления партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, переговоры прошли на встрече заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова с представителем МАГАТЭ Джонатаном Хёрбахом.

Стороны договорились продолжить консультации. На встрече было отмечено, что приоритет "чистая окружающая среда и страна зеленого роста" входит в число пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на ближайшее десятилетие. В этом контексте особое внимание уделяется внедрению экологически чистых технологий и расширению использования возобновляемых источников энергии. Также подчеркнуто, что в Азербайджане активно реализуются проекты по развитию "зеленой" энергетики и диверсификации энергоснабжения.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании по вопросам энергетического планирования, подписанного в Баку во время COP29, а также перспективные направления и развитие нормативной базы.

Во встрече также приняли участие представители Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности при МЧС.