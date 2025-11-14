İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan və AEBA "təmiz enerji" sahəsində planları müzakirə edib

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:29
    Azərbaycan və AEBA təmiz enerji sahəsində planları müzakirə edib

    Azərbaycan və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi (AEBA) arasında "təmiz enerji" sahəsində planlar və AEBA ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb,

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr energetika nazirinin müavini Elnur Soltanovla AEBA-nın nümayəndəsi Conatan Herbax arasında keçirilən görüşdə aparılıb.

    Məlumata görə, məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi razılaşdırılıb.

    Müzakirələr zamanı bildirilib ki, "təmiz ətraf mühit və "yaşıl artım" ölkəsi" prioriteti növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair beş Milli Prioritetindən biri olaraq qəbul edilib. Bu çərçivədə ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqinə əhəmiyyətli yer verilməsi, təmiz enerji mənbələrindən istifadənin təşviq edilməsi nəzərdə tutulur.

    Hazırda ölkəmizdə bərpa olunan enerjidən istifadə edilməsi və enerji təchizatının şaxələndirilməsi istiqamətində mühüm addımların atıldığı diqqətə çatdırılıb. COP29 zamanı Bakıda Energetika Nazirliyi ilə AEBA arasında imzalanmış enerji planlaşdırılması sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyəti qeyd edilib və bu çərçivədə Agentliklə əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektiv istiqamətlər, habelə hüquqi çərçivənin inkişaf etdirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib.

    Görüşdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi (NRFTDA) də təmsil olunub.

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi Elnur Sultanov Azərbaycan
    Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетики

