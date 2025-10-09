Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию проектов по переработке нефти.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что обсуждения проводились на встрече с министром нефти Кувейта, председателем Совета директоров Кувейтской нефтяной корпорации Taрeком Сулейманом Аль-Руми в рамках делового визита в эту страну.

"На встрече мы оценили возможности и перспективы сотрудничества в реализации проектов по переработке нефти, торговле нефтегазовыми продуктами, а также в области традиционной и возобновляемой энергетики. Поделились своим мнением об успешном представительстве Азербайджана в региональных и глобальных энергетических проектах, эффективном управлении ресурсами при переходе к устойчивой экономике", - говорится в публикации.