    Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию проектов по переработке нефти

    Энергетика
    • 09 октября, 2025
    • 17:53
    Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию проектов по переработке нефти.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

    Министр отметил, что обсуждения проводились на встрече с министром нефти Кувейта, председателем Совета директоров Кувейтской нефтяной корпорации Taрeком Сулейманом Аль-Руми в рамках делового визита в эту страну.

    "На встрече мы оценили возможности и перспективы сотрудничества в реализации проектов по переработке нефти, торговле нефтегазовыми продуктами, а также в области традиционной и возобновляемой энергетики. Поделились своим мнением об успешном представительстве Азербайджана в региональных и глобальных энергетических проектах, эффективном управлении ресурсами при переходе к устойчивой экономике", - говорится в публикации.

    Микаил Джаббаров Кувейт экономическое сотрудничество
    Azərbaycan və Küveyt neft emalı layihələrinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Лента новостей