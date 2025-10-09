İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Azərbaycan və Küveyt neft emalı layihələrinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:46
    Azərbaycan və Küveyt neft emalı layihələrinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Küveyt arasında neft emalı layihələrinin həyata keçirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, müzakirələr Küveytə işgüzar səfər çərçivəsində bu ölkənin neft naziri, Küveyt Neft Korporasiyasının Direktorlar Şurasının sədri Tareq Süleyman Al-Rumi ilə keçirilmiş görüşdə aparılıb.

    "Görüşdə neft emalı layihələrinin həyata keçirilməsi, neft-qaz məhsullarının ticarəti, həmçinin ənənəvi və bərpa olunan enerji istiqamətində əməkdaşlıq imkanlarını və perspektivlərini dəyərləndirdik. Azərbaycanın regional və qlobal enerji layihələrində uğurlu təmsilçiliyi, dayanıqlı iqtisadiyyata keçiddə resursların səmərəli idarə edilməsi barədə fikirlərimizi bölüşdük", - deyə M.Cabbarov qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov Küveyt
    Foto
    Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию проектов по переработке нефти
    Foto
    Azerbaijan, Kuwait discuss implementation of oil refining projects

    Son xəbərlər

    19:02

    Quş qripi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    18:51
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ HHQ komandanları görüşüb

    Hərbi
    18:47

    Netanyahu və Tramp sıx əməkdaşlığı davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    18:40

    DYP hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    18:33

    BƏƏ-li eksperti: "Azərbaycan kibertəlimlərin nümunəvi formatını nümayiş etdirib"

    İKT
    18:32

    Putin: Rusiya İsrailin İranla sülh yolu ilə nizamlanmaya can atdığını görür

    Digər ölkələr
    18:27

    İmişlidə yol qəzasında xəsarət alanların şəxsiyyəti bilinib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:24
    Foto

    Bakıda itkin düşmüşlərlə bağlı keçirilən beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Digər
    18:20

    Azərbaycanda özəl sektorun kibertəhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar yaradılır

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti